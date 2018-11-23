К 2024 году на Кубани обновят материально-техническую базу 150 домов культуры

Губернатор Вениамин Кондратьев по итогам расширенного заседания президиума Госсовета в Крыму рассказал о реализации в регионе федерального проекта «Культурная среда».

На мероприятии президент Владимир Путин уделил особое внимание реализации проекта по развитию культуры.

«Когда смотрю и читаю запланированные показатели — условно, конечно, что нужно увеличить количество посещений учреждений культуры в два раза, сразу возникают вопросы: какие это учреждения культуры? Конкретных результатов мы с вами должны добиваться там, где люди живут: в городах, в поселках, деревнях», — сказал президент.

Кондратьев подчеркнул, что на Кубани запланировали поэтапную модернизацию домов культуры. Прежде всего, речь идет об учреждениях в сельской местности. Только за последние три года финансирование работ по обновлению ДК увеличили более чем в 20 раз.

Если в 2015 году отремонтировали пять объектов, то в 2017 — уже 65. В этом году в рамках соответствующей госпрограммы средства направили на ремонт и модернизацию 85 учреждений культуры.

«В рамках реализации майского указа за шесть лет мы планируем обновить еще более 150 ДК. Мы должны, прежде всего, создать достойные условия для работников этой сферы, особенно в сельской местности, где дома культуры всегда были центром жизни», — сказал губернатор.

За шесть лет планируют создать или реконструировать 19 культурно-досуговых учреждений, два театра, модернизировать 12 кинозалов, создать пять модельных библиотек, обеспечить новыми музыкальными инструментами и оборудованием 175 учреждений дополнительного образования детей, шесть колледжей и училищ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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