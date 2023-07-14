К 2030 году ВВП достигнет 160 миллиардов долларов

Президент Он подчеркнул, что кардинальные изменения произойдут и в сфере экономики.

Принципы «зеленой экономики» и «зеленой энергетики» будут внедряться более широко. Объем инвестиций в нашу экономику будет увеличен в несколько раз.

“Мы достигли очень большой цели – довести к 2030 году объем нашего валового внутреннего продукта до 160 миллиардов долларов.

Достичь этого, конечно, будет непросто. Но это “У нас есть четкие расчеты и реальные возможности на пути. У нас достаточно природных ресурсов, трудовых ресурсов, интеллектуального и духовного потенциала, опыта работы”, – сказал Президент.