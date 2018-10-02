К 2050 году РЖД планируют запустить беспилотные поезда

В РЖД рассказали о программе развития компании до 2050 года. В Сочи 2 октября открылся международный транспортно-логистический форум «PRO//Движение. 1520».

Название выбрано не просто так — это официальная ширина колеи железных дорог России, стран СНГ, Балтии, Монголии и Финляндии. Участие в работе саммита принимают крупнейшие отечественные и зарубежные компании, связанные с перевозкой грузов и пассажиров. На открытие деловой площадки также приехали министр транспорта России, глава РЖД и губернатор Краснодарского края.

«Нам предстоит провести 12 сессий и выслушать более сотни спикеров. Надеюсь, что эти дискуссии помогут сфокусировать наше внимание на самых главных стратегических тенденциях развития ж/д транспорта и логистики, глубже понять происходящие процессы, заглянув в будущее на несколько десятков лет вперед», — сказал генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров.

«Мы сегодня вплотную приближаемся и начинаем работать над высокоскоростным движением, которое должно привнести уже в железную дорогу новые и принципиальные, доселе неизвестные нам управленческие и технологические решения», — отметил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

«Во многом определенные отрасли экономики регионов зависят напрямую от эффективности работы железнодорожного транспорта. Для Краснодарского края это миллионы туристов, которые приезжают на Черноморское побережье России на железнодорожном транспорте. Это многомиллионные тонны грузов, которые доставляются в Краснодарский край железнодорожным транспортом. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы развивать совместные проекты с РЖД по реконструкции существующих путей и созданию новых магистралей, чтобы увеличить пропускную способность в Краснодарском крае», — заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Основными трендами в развитии железнодорожных перевозок эксперты видят создание высокоскоростных магистралей, внедрение инновационных технологий и заботу об экологии. Вся инфраструктура должна быть максимально «зеленой».

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