К 224-летию Краснодара откроют выставку «Городской романс»

В экспозицию войдут 120 работ всех видов изобразительного искусства.

Выставка-конкурс кубанских художников «Городской романс» начнет работу 20 сентября в Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств. Все работы будут посвящены Краснодару.

В городском управлении культуры отметили, что выставку открывают накануне празднования Дня города. Каждое из произведений — это признание в любви к краевой столице. В экспозиции будут представлены живопись, графика, скульптура, монументальное и декоративно-прикладное искусство, художественная фотография.

Выставку работ кубанских художников в Краснодаре проводят в канун празднования Дня города с 2010 года. В 2011 году она получила название «Городской романс». В этом году ее можно посетить до 7 октября, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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