К 40-летию газеты «Аргументы и Факты» в Краснодаре заложили новую аллею

Закладка новой аллеи проходила 3 октября в Юбилейном микрорайоне. Деревья высадили представители СМИ.

Это событие было приурочено к 40-летию газеты «Аргументы и Факты» и 25-летию ее редакции на Кубани. Поэтому одно из первых деревьев посадил гендиректор издания Руслан Новиков, который специально приехал в Краснодар.

«На самом деле это один из наших самых сильных и передовых офисов. У нас нескольким офисам по 25 лет, в том числе кубанскому. Я не мог не оправдать их доверия и не приехать на этот праздник», — сказал генеральный директор газеты «Аргументы и Факты» Руслан Новиков.

«Это красивая дата, знаковая дата. Дата, объединяющая, подчеркивающая, какой вклад делают журналисты уважаемой газеты в развитие края и развитие страны. Они празднуют свой большой юбилей, 40-летие издательского дома. Такие экологичные акции в Год экологии «АиФ» проводит вместе с профильным министерством. Примечательно, что на Кубани акция объединила журналистов, нигде такого единения нет», — отметил руководитель департамента информационной политики Краснодарского края Владимир Пригода.

Есть на аллее и береза «Кубань 24». Ее посадила главный редактор телеканала Екатерина Минькова.

Всего представители СМИ высадили 40 берез и рябин, а после говорили о будущем региональной журналистики. Самыми обсуждаемыми вопросами стали оперативность в подаче информации и конкуренция на медийном рынке.

Во время этого события стало известно о том, что в Краснодаре может появиться еще одна набережная — от Юбилейного микрорайона до Тургеневского моста. Работы планируют начать уже в ближайшее время.

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