К 75-летию со дня Кущевской атаки проведут историческую реконструкцию

На мемориале «Поле казачьей славы», где 5 августа будет проходить мероприятие, уже провели ремонтные работы.

Казаки отремонтировали постамент под памятным камнем, который установлен на месте прохождения одного из боев во время Кущевской атаки. Высота постамента составляет 1,5 м. Также привели в порядок территорию вокруг камня.

Сейчас казаки готовят коновязи для лошадей, которые будут участвовать в исторической реконструкции, сообщает пресс-служба Кубанского казачьего войска.

Кущевская атака — оборонительный бой казачьих военных частей рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) ВС СССР против немецко-фашистских захватчиков. Битва проходила 2 августа 1942 года под станицей Кущевской. Во время нее погибли сотни казаков Кубани и Дона.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Кущевском районе в апреле приступили к благоустройству музейно-туристического комплекса «Поле казачьей славы».

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