К 80-летию края муниципалитеты Кубани заложили новые парки

Во многих городах сделали это еще весной.

В Ейске новый парк расположился в районе улиц Казачьей и Западной. Там высадили 212 деревьев. Это платаны и липы.

Новый парк встречает гостей Геленджика сразу на въезде в город. Зеленую зону из 300 деревьев назвали «Сквер в честь 80-летия края». На аллеях в тени молодых деревьев расположились стенды с летописью Кубани. Совсем скоро рядом со сквером появятся собор, зоны для отдыха и детская площадка.

В Сочи зеленую зону разбили прямо в центре города. Первый камень был заложен в апреле. Территорию площадью 15 га благоустроили в рекордные сроки: зоны отдыха, тропа здоровья, тренажеры, детские площадки и территория для выгула собак. По территории проложены больше 3 км маршрутов. Прогуливаясь по парку, можно «побывать» в каждом районе и городе края — тропинки и терренкуры получили названия муниципалитетов.

— Можно заниматься спортом, гулять на свежем воздухе. У меня трое внуков. Здесь мы будем гулять.

— Будем беречь то, что создано городом, поддерживать чистоту этого парка и учить наших детей чистоте.

В школе № 1 станицы Динской появился Екатерининский сквер. На территории учебного заведения установили бюст Екатерины Второй. Право открыть скульптуру доверили первоклассникам и Юрию Бодяеву — автору десятков учебников по кубановедению, соавтору атласа «История кубанского казачества».

«В 1783 году Кубань присоединилась к России. Через девять лет пришли казаки и стали осваивать эти земли. Еще через 145 лет образовали Краснодарский край», — рассказал историк Юрий Бодяев.

Молодые липы теперь украшают и центр села Светлогорского в Абинском районе. Деньги на деревья собирали всем миром, здесь и бюджетные средства, и добровольные взносы от жителей. Особая гордость — светильники-подсолнухи. Такие есть только в Светлогорском. Чуть позже на «аллее добра» появятся клумбы и удобные лавочки.

«Очень много детей идет в школу по этой площадке, дорожка для них удобная, раньше приходилось идти в обход. Социальный дом рядышком. Также ребятам можно кататься на велосипедах, потому что как такового двора у них нет. Клуб культурно-досугового центра тоже находится вблизи этой аллеи», — рассказала и. о. главы Светлогорского сельского поселения Абинского района Татьяна Михайлова.

Ко дню рождения Краснодарского края парки и скверы появились практически в каждом районе и городе региона. Общая площадь новых зеленых зон — почти 200 га.

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