К 80-летию образования Краснодарского края в Сочи откроют новый парк

Сейчас 15 га территории благоустраивают для прогулок и занятия спортом.

Бетонируют дорожки-терренкуры, устанавливают освещение, скамейки и урны. Вскоре тропинки получат имена — в честь городов и районов Кубани.

«Парк будет очень многофункционален. Здесь появятся и гимнастические площадки, и где-то детскую можно на равнине сделать. А главная задача — создать условия для жителей этого микрорайона, чтобы была возможность погулять там, где позволяет здоровье. Ну и для более сильных и здоровых, конечно, есть крутые терренкуры — мы с вами прошли это, прочувствовали», — рассказал глава Сочи Анатолий Пахомов.

Завершить обустройство планируют к началу сентября. Лепту в создание парка может внести каждый житель Сочи. Нужны рабочие руки, ведь территория огромная. Зеленая зона расположена в спальном районе города-курорта. Там растут многолетние деревья, кустарники и краснокнижные растения.

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