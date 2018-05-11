К 80-летию сочинского Зимнего театра выпустят почтовый конверт

Конверт поступит в почтовое обращение 15 мая — в день празднования юбилея театра.

Тираж художественного литерного конверта — 500 тыс. Торжественная церемония гашения состоится в Зимнем театре Сочи 15 мая в рамках юбилейной программы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФПС Краснодарского края.

Также выпустят особый почтовый штемпель с изображением Зимнего театра, указанием места гашения — Сочи. Любой желающий в этот сможет поставить оттиск штемпеля спецгашения на конвертах в центральном отделении «Почты России» по адрес улица Воровского, 1/2.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 180-летию Сочи вышла почтовая открытка.

В почтовые отделения Кубани 7 мая поступили марки в честь инаугурации Путина.

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