К акции «Елки желаний» присоединились ведущие телеканала «Кубань 24»

«Елки желаний» можно встретить во всех крупных супермаркетах края, на них — открытки в виде снегирей.

Именно этим птицам доверили свои самые заветные мечты девочки и мальчики, которые будут отмечать зимние праздники в больницах или лечиться дома. Среди тех, кто решил сделать сразу несколько ребят счастливее, и ведущие телеканала «Кубань 24».

«Новый год — это то время, когда мы все хотим чуда. Мы, взрослые люди, чуда уже никогда не дождемся, но в наших силах его подарить какому-то ребенку. В прошлом году попросили зимнюю курточку, это же огромный подарок», — сказал ведущий телеканала «Кубань 24» Константин Перминов.

Свои новогодние желания на открытках написали больше 11 тыс. ребят. Многие снегири пока остаются на ветках, так что до 25 декабря шанс почувствовать себя Дедом Морозом или Снегурочкой есть у каждого, чтобы ни один ребенок в самую волшебную ночь в году не остался без подарка. Достаточно выбрать открытку, купить подарок и передать его волонтеру.

Через неделю в эфире «Кубань 24» и «Первого радио» пройдет благотворительный новогодний марафон «Край Добра». Ведущие будут рассказывать истории маленьких жителей региона, которые мечтают выздороветь. В студии благотворители встретятся с теми, кому уже помогли, а также познакомятся с ребятами, которым еще необходима помощь.

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