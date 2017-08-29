К ЧМ-2018 разработают виртуальные народные путеводители по регионам России

Их создадут на основе фотографий, присланных на конкурс «Отдыхаем в России», и переведут на английский язык.

«Общественная палата запустила всероссийский фотоконкурс «Отдыхаем в России». И уже на данный момент к нам поступило более 650 фотографий из 65 регионов страны. Прием фотографий продлится до 12 ноября, а затем на сайте начнется голосование за лучшие работы, итоги которого мы планируем подвести в декабре. Самое важное — что по итогам голосования и совместно с участниками фотоконкурса мы планируем разработать серию виртуальных народных путеводителей по регионам-победителям», — рассказала председатель комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

Онлайн-версию путеводителей планируют дополнить видео, которые предложат снять победителям фотоконкурса.

«Мы им финансово поможем это сделать. Это будет своеобразная интерактивная карта для помощи иностранным туристам. Они смогут узнать не только о достопримечательностях нашей страны, но и связаться с волонтерами — участниками фотоконкурса», — пояснила Сутормина.

Больше всего фотографий уже прислали жители Крыма, Краснодарского края и Челябинской области, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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