К ЧМ-2018 выпустят 250 тыс. марок с талисманом турнира волком

К чемпионату мира по футболу 2018 года выпустят марки с официальным талисманом турнира волком Забивакой. Они поступят в обращение 7 февраля.

«Почтовый блок размером 102×71 мм, содержащий марку размером 30×42 мм, номиналом 100 рублей, изданный тиражом 250 тыс. экземпляров, поступит в продажу в отделения Почты России», — пояснили в пресс-службе федерального почтового оператора.

По словам собеседника, дополнительно к выпуску почтовых марок изданы конверты первого дня и изготовлены штемпели специального гашения для Волгограда, Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Краснодара, Москвы, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Саранска и Сочи, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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