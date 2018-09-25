К «Формуле-1» в Сочи откроют 170 кафе и буфетов

В Краснодаре прошла пресс-конференция, на которой обсудили готовность к главному автоспортивному событию года. Этап «Формулы-1» пройдет в Сочи 27-30 сентября.

Заместитель руководителя департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Александр Кузнецов сообщил, что ведомство контролирует состояние готовности сети общепита в районе «Сочи Автодрома».

Всего на территории турнира разместят около 170 объектов общепита — кафе, шатровых конструкций, тонаров, буфетов, мобильных киосков и 140 вендинговых автоматов. В основном привлекают предпринимателей края, преимущественно из Сочи, которые хорошо зарекомендовали себя во время предыдущих международных мероприятий.

Руководитель больницы скорой медицинской помощи Краснодара, главный врач соревнований Николай Босак рассказал о медобслуживании гонок. Он напомнил, что краевые врачи имеют большой позитивный опыт работы на масштабных турнирах. Этапы «Формулы-1» им предстоит обслуживать в пятый раз. При этом подготовка и в этот раз проведена самая серьезная, с учетом рисков ЧП на трассе врачам придется быть максимально собранными и сконцентрированными.

«Медики у нас привлечены преимущественно из Краснодарского края, а также из Москвы, Санкт-Петербурга. Более 170 человек будут размещаться в районе Олимпийского парка — трассы, всех трибун. Организован медицинский центр в непосредственной близости от трассы, будут дежурить автомобили скорой помощи, два вертолета. Все крупные больницы Сочи находятся в состоянии готовности», — сообщил Николай Босак, отметив, что это не скажется на оказании медпомощи жителям края.

Об организации перевозки болельщиков проинформировал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Алексей Смаглюк. Он уточнил, что проезд в электропоездах, курсирующих в направлении Олимпийского парка к месту проведения гонок, будет платным.

«Мы увеличиваем количество поездов, в сутки их будет около 56. Такого количества будет достаточно, чтобы перевезти зрителей. Кроме того, увеличат число автобусов. В пиковое время будет задействовано около 110 автобусов», — сообщил Алексей Смаглюк.

Также в период проведения этапа «Формулы-1» авиарейсы Краснодар — Сочи будут осуществляться по летнему расписанию, чтобы доставить большее число зрителей.

«Работа такси будет организована в более удобном формате, эта схема обкатана на чемпионате мира по футболу. Место посадки и высадки такси приближено к выходу из Олимпийского парка для удобства болельщиков. Отдельная аккредитация будет получена таксистами на период проведения самих гонок», — отметил Алексей Смаглюк.

Кроме того, как и во время проведения прошлых соревнований, в Олимпийском парке будут введены ограничения на проезд личного автотранспорта.

Российский этап «Формулы-1» будет проводиться 27-30 сентября на «Сочи Автодроме». В соревнованиях примут участие 20 лучших мировых гонщиков из десяти команд. Пятый Гран-при России будет сопровождаться обширной культурно-развлекательной программой, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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