К матчу со «Спартаком» на стадион «Краснодар» пустят дополнительные автобусы

В Краснодаре 5 марта перед матчем со «Спартаком» на маршрут выйдут низкопольные автобусы и троллейбусы. Они проследуют от конечных остановок «Бальнеолечебница» и «Комсомольский микрорайон».

Из Фестивального микрорайона маршрут № 2 отправится в 14:06 по улице Атарбекова, а маршрут № 14 — в 14:42 по улице Гагарина.

Из Комсомольского микрорайона мавтобусы отправятся в 14:05 и 14:32 (оба — маршрут № 14). Автобусы будут следовать с трафаретами «До стадиона «Краснодар»», сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе краснодарского трамвайно-троллейбусного управления.

Также 5 марта на троллейбусный маршрут № 11 выйдут шесть троллейбусов, из которых один будет низкопольным. Время его отправления от ЦКР: 13:34, 14:39, 15:45. После окончания матча транспорт будет ожидать болельщиков на разворотном троллейбусном кольце у стадиона.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 5 марта состоится матч ФК «Краснодар» — «Спартак».

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