К Новому году Сочи украсят в морской тематике

В администрации Сочи предпринимателям презентовали проект праздничного оформления курорта на День города и Новый год.

На День города девизом станет «Сочи — супер!».

«Последняя часть фразы — аббревиатура от слов «солнечный», «уютный», «позитивный», «единственный» и «родной». В оформлении мы решили использовать достопримечательности города: морской вокзал, ротонды, олимпийский огонь и горнолыжные курорты. Основной цвет креатива — желтый», – рассказала заместитель директора департамента оформления и дизайна городской среды Елена Попова.

Также на набережной установят новый арт-объект «Очки солнца», а бетонные конструкции на улице Егорова оформят тематическими панно с морским пейзажем.

Тематикой оформления к Новому году станет море – здания города украсят конструкциями с изображением морских обитателей, кораблей и маяка. На главной пешеходной улице появятся «ледяные» 3D-скульптуры медузы, осьминога и дельфина, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Все объекты сферы услуг предпринимателям порекомендовали украсить баннерами, растяжками, флагами и наклейками со специально разработанными иллюстрациями.

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