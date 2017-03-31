К офису врача общей практики в Крымске прикрепили более 1 тыс. человек

В Крымске 31 марта открыли кабинет врача общей практики. К медицинскому офису прикрепили более 1 тыс. человек, в том числе 200 детей.

Кабинет ВОП открыли в микрорайоне «Озерки». Это новый район, в котором живут люди, чьи дома пострадали от наводнения в 2012 году. В просторном помещении, которое построили за полгода, есть прививочный, процедурный и физиотерапевтический кабинеты.

«Кабинет оснащен по последнему слову медицинской техники. Уютный, комфортный. Конечно, хочется пожелать здоровья нашим землякам-крымчанам, чтобы они никогда не болели. Тем не менее, если они заболеют, то мы постараемся с легкостью преодолеть все болезни в этом новом кабинете врача общей практики», — рассказал исполняющий обязанности главы Крымского района Сергей Лесь.

Власти Крымского района планируют открыть здесь еще и дневной стационар. Строительство ВОПа обошлось в 10 млн рублей. Деньги выделили из краевого бюджета. В прошлом году на Кубани построили еще 20 таких кабинетов с дежурным терапевтом. Теперь на территории края находятся 200 ВОПов, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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