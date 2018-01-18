К празднику Крещения на плац в Молькино вынесли надувной бассейн

В Крещенский Сочельник на полигоне военнослужащие спецназа приняли участие в великом освящении воды. Сначала полковой священник вместе с солдатами прочел молебен, а потом окропил импровизированную иордань.

На плац даже вынесли иконостас. Окунуться в купели решили больше десяти солдат. Для некоторых это был первый опыт.

«Давно хотел окунуться. А тут представилась такая возможность в армии. Мне очень понравилось. Вода, конечно, прохладная, но этого не ощущаешь, когда тебя переполняют эмоции», — сказал военнослужащий спецназа ЮВО Илья Дудуляк.

На случай, если кому-то из солдат во время обряда станет плохо, у купели дежурят медики. Такой обряд здесь проводят уже в третий раз. Желающих приблизиться к вере с каждым годом становится больше.

«Эта вода дает силы и крепость, очищает душу и тело, дает возможность духовно возродиться. Нашим военнослужащим это очень нужно, потому что они выполняют непростую миссию. У нас много контрактников, у которых особые задачи, для них это очень важное событие», — рассказал помощник командира бригады по работе с военнослужащими иеромонах Тихон.

Бассейн будет стоять на плацу до поздней ночи, поэтому военные из других подразделений, которые несут службу в Молькино, также смогут искупаться в крещенской воде.

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