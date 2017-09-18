К призыву отстранить Россию от Олимпиады-2018 присоединились еще 12 стран

Таким образом документ подписали 28 национальных антидопинговых агентств.

Требование отстранить сборную России от Олимпиады 2018 года поддержали национальные антидопинговые агентства Багамских островов, Барбадоса, Французского сообщества Бельгии, Эстонии, Фландрии, Гватемалы, Исландии, Польши, Пуэрто-Рико, Сан-Марино, Испании и Швейцарии.

Это связано с подозрением в существовании государственной системы допинга в России.

«Невозможно провести тщательное расследование употребления запрещенных препаратов российскими спортсменами. Из-за этого на Играх-2018 в Пхенчхане может возникнуть опасность для «чистых» атлетов. Существует огромное количество улик, косвенно доказывающих, что российские спортсмены применяли допинг на Олимпиаде-2014 в Сочи, но полного расследования до сих не проведено», — говорится в обращении Института национальных антидопинговых организаций.

Ранее в МОК с требованием отстранить Россию от Олимпиады обратились представители Австрии, Австралии, Канады, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Японии, Нидерландов, Норвегии, Сингапура, Швеции, Великобритании и США, сообщает РБК.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», члены NADO в целом не против выступления ряда россиян на Олимпиаде в Пхенчхане под нейтральным флагом, но при тщательном допинг-контроле.

Всемирное антидопинговое агентство закрыло дела в отношении 95 российских спортсменов, имена которых упоминались в докладе комиссии под руководством Ричарда Макларена.

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков 26 апреля сообщил, что сборная РФ будет участвовать в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году. Ранее он заявил, что Международный олимпийский комитет в сентябре примет окончательное решение о допуске российских спортсменов к Олимпиаде в Пхенчхане.

Всемирное антидопинговое агентство в марте назвало условия участия российских спортсменов в Олимпиаде-2018. WADA потратило 3,7 млн долларов на расследование допингового скандала в России.

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