К программе «Отдых с видом на горы» присоединились восемь районов Кубани

В Краснодаре презентовали краевую маркетинговую программу. Участниками курортного проекта стали больше 20 поместий, баз отдыха и гостевых домов. Специально к лету они разработали около 40 предложений.

Путешественники, приехавшие в регион, смогут на несколько дней остановиться в апартаментах, сходить на экскурсию или рыбалку, освоить пешие маршруты со скидкой от 5 до 40%.

«Речь идет о краевой маркетинговой программе «Отдых с видом на горы». Ее цель — предоставление качественного отдыха для жителей Краснодарского края и России в целом. Участниками программы являются средства размещения, расположенные в восьми муниципальных образованиях Краснодарского края», — сказала директор гарантийного фонда Краснодарского края Светлана Балаева.

В стоимость туров входит еще ряд услуг, например, питание или посещение спа. Программа «Отдых с видом на горы» стартовала на Кубани в феврале и будет действовать в течение всего года. Подробную информацию можно узнать на официальном сайте министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник