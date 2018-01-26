К расследованию инцидента с пациентом в Сочи подключился СК

После проверки примут процессуальное решение.

«В связи с распространенным в СМИ видео организовано проведение доследственной проверки. Следователи изучат материалы и проанализируют действия медицинских работников», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в социальных сетях 25 января появилась информация о том, что две сотрудницы сочинской больницы № 4 на каталке вывезли пациента из медучреждения и оставили возле гаражей. Отмечается, что пациент в этот момент находился в тяжелом состоянии.

По версии медсестер, утром пациент категорически потребовал, чтобы его выписали из больницы и вывезли из учреждения. Он утверждал, что на улице его ждет друг. Медсестры отвезли пациента на кресле-каталке с территории больницы в указанное им место и там оставили.

Около 12:25 сотрудник полиции вызвал бригаду скорой медицинской помощи. Прибывшие сотрудники СМП осмотрели пациента и отвезли его обратно в больницу № 4.

В управлении здравоохранения администрации Сочи осудили действия медицинских сестер, пояснив, что человек может отказаться от медицинской помощи, это его неотъемлемое право, но такое желание должно быть оформлено в письменном виде. К персоналу, участвовавшему в инциденте, будут приняты самые строгие меры – сейчас готовятся документы на их увольнение.

Также министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов 25 января организовал комиссионный выезд специалистов для выяснения обстоятельств инцидента с пациентом городской больницы № 4 Сочи.

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