К сотрудничеству с Краснодаром предложили подключить французский Нанси

Побратимские отношения германского города Карлсруэ и российского Краснодара могут быть расширены за счет присоединения к сотрудничеству французского Нанси.

Об этом 29 июня заявил первый бургомистр Карлсруэ Вольфрам Йегер в рамках XIV конференции городов-побратимов России и Германии, которая проходит в Краснодаре.

«В 2017 году отмечается 25-летие установления побратимских отношений Карлсруэ и Краснодара, но реально мы сотрудничаем более 40 лет. Такая стабильность в отношениях для нас является естественной, и сегодня мы можем расширить это сотрудничество, интегрировать в него французский город Нанси», — отметил Йегер.

Он пояснил, что у Карлсруэ и Нанси есть длительная история добрососедских отношений.

«Краснодар является равноправным членом европейской среды. Поэтому сегодня я бы хотел, чтобы мы образовали новый центр — «Карлсруэ-Краснодар-Нанси», вокруг которого строился бы общий европейский дом с участием России. Европа без России — это глупо», — цитирует Йегера «Интерфакс».

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