К стадиону ФК «Краснодар» дополнительно пустят четыре автобуса

В Краснодаре 16 февраля во время футбольного матча Лиги Европы к стадиону будут ходить специальные автобусы из Фестивального и Комсомольского микрорайонов.

«Такое решение совместно приняли руководство администрации города и ФК «Краснодар». На каждом из маршрутов будут работать по два низкопольных автобуса большой вместимости, в том числе и для маломобильных болельщиков. На спецтранспорте установят трафареты с надписью: «Стадион ФК «Краснодар»». По ходу движения посадка и высадка пассажиров будет производиться на всех остановочных пунктах по маршруту следования», — пояснили в футбольном клубе.

Два автобуса будут ходить от Бальнеолечебницы (Фестивальный микрорайон) до стадиона. Еще два от 1 Мая (Комсомольский микрорайон) до стадиона. С подробным графиком движения можно ознакомиться здесь.

В обратном направлении автобусы поедут по окончанию матча, примерно с 21:15 до 21:30.

Информацию о том, на какой остановке находится тот или иной вид транспорта, когда ожидается его прибытие на нужную остановку, можно узнать по телефону единой диспетчерской службы МУП КТТУ 262-51-15 или на сайте, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 16 февраля пройдет матч 1/16 финала Лиги Европы между ФК «Краснодар» и турецким «Фенербахче».

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