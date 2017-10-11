К створу Керченского моста подвели автодорожную арку

Специалисты должны поднять конструкцию и установить ее на фарватерные опоры.

Главный инженер ФКУ Упрдор «Тамань» Росавтодора Юрий Сафонов сообщил, что моряки с помощью плавучей системы подвели автодорожную арку к створу моста через Керченский пролив.

«Затем нужно завести арку между фарватерными опорами с точностью до 60 см. Для таких конструкций это ювелирная точность. Это необходимо для последующего позиционирования и подъема арки в монтажный горизонт», — сказал Сафонов.

Плавопоры с аркой от берега в Керчи к створу моста преодолели путь в 5 км.

«Для выполнения операции привлекли около 100 специалистов. Моряки имеют опыт более 20 лет, капитаны судов — более 30 лет. Этот коллектив уже монтировал железнодорожное арочное пролетное строение и сейчас выполняет работу по сплаву арки», — пояснил Сафонов.

Ожидается, что морская операция по транспортировке и установке автодорожной арки займет три дня, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в районе строительства Керченского моста с 11 по 14 октября запретят судоходство.

Сборка судоходных арочных пролетов для Керченского моста началась в августе 2016 года. Первую морскую опору возвели в сентябре 2016 года. Арочные пролеты Керченского моста смонтируют в начале осени.

Проект моста через Керченский пролив получил положительное заключение Главгосэкспертизы 18 февраля 2016 года. Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской заявил, что при строительстве моста приняли максимально возможные меры, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду. В Росавтодоре сообщили, что строительство подъезда к мосту в Крым идет с опережением.

В августе в Керченском проливе начали установку железнодорожной арки моста в Крым. В октябре на мосту уложили 600 м свежего асфальта.

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