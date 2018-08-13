К труппе Краснодарского академического театра драмы присоединился новый актер

Ким Сизов — выпускник Краснодарского государственного института культуры по специальности «Актер театра и кино».

«В учебных спектаклях молодой актер успел продемонстрировать владение искусством импровизации, трудолюбие и талант к мгновенному перевоплощению («Роман с кокаином», «Учитель химии», «Белый пароход»)», — отмечает пресс-служба театра драмы.

Сизов профессионально занимался кикбоксингом, а также освоил профессию винодела.

Увидеть актера на сцене можно будет уже в ноябре — он приступил к работе над ролью Глумова в комедии Островского «На всякого мудреца довольно простоты».

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