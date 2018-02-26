К участию в Паралимпиаде в Пхенчхане допустили 30 российских спортсменов в нейтральном статусе

Международный паралимпийский комитет 26 февраля объявил список российских спортсменов, которые примут участие в Паралимпиаде. Окончательный список российских паралимпийцев будет известен 1 марта.

«МПК одобрил и приветствует 30 нейтральных паралимпийских спортсменов для участия в Паралимпийских зимних играх, которые откроются 9 марта», — говорится в сообщении МПК.

В состав делегации входят десять горнолыжников, 12 лыжников, трое сноубордистов, пятеро керлингистов-колясочников. Также будут шесть сопровождающих спортсменов-ведущих для спортсменов с нарушениями зрения. Всего в делегации будет еще 39 сопровождающих и сотрудников команды, пишет «Интерфакс».

«Мы получили список спортсменов, допущенных МПК к Играм, но он еще не окончательный. Организация, по нашей информации, еще рассматривает несколько кандидатур, все будет окончательно ясно к 1 марта, когда в Пхенчхане пройдет регистрация спортсменов», — сообщили в пресс-службе Паралимпийского комитета России.

На Паралимпиаде выступят горнолыжники Александра Францева, Анастасия Хорошева, Мария Папулова, Сергей Александров, Александр Алябьев, Алексей Бугаев, Иван Францев, Алексей Микушин, Валерий Редкозубов и Александр Ветров, лыжницы Акжана Абдикаримова, Наталья Братюк, Надежда Федорова, Марина Галицына, Ирина Гуляева, Мария Иовлева, Наталья Кочерова, Юлия Михеева, Анна Миленина, Екатерина Мошковская, Екатерины Румянцева и Марта Зайнуллина, сноубордисты Владимир Игушкин, Михаил Слинкин и Александр Цыганков, а также команда по керлингу на колясках, в которую вошли Константин Курохтин, Марат Романов, Дарья Щукина, Александр Шевченко и Андрей Мещеряков, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», российские паралимпийцы выступят в Южной Корее под нейтральным флагом. Паралимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 18 марта.

Все новости по теме:

Олимпийские игры — 2018

Главные новости читайте на нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник