К Земле на минимальное расстояние 7 августа приблизится гигантская комета

Газопылевое окружение кометы «Невероятный Халк» может вызвать определенные электромагнитные процессы в околоземном пространстве.

Об этом рассказал российский исследователь кометных метеоритов Евгений Дмитриев.

Впервые комету заметили 23 сентября 2017 года. «Невероятный Халк» прибыл в околосолнечные области из облака Оорта, которое окружает нашу планетарную систему. Вокруг кометы образовалось газопылевое облако с размерами, в два раза превышающими Юпитер, который является самой крупной планетой Солнечной системы.

«Сближение с Солнцем приведет к сильнейшему разогреву поверхности кометы и увеличению ее газопылевого облака. Также допускается распадение объекта или его выход за пределы системы», — сообщил Дмитриев.

По оценке исследователя, земная цивилизация может столкнуться со смертельной опасностью не только при прямом столкновении планеты с ядром активной кометы, но и при прохождении Земли через ее газопылевое окружение, сообщает «Интерфакс».

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