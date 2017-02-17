Кабмин одобрил протокол об авиабезопасности с Египтом

Правительство РФ в феврале одобрило проект протокола о сотрудничестве с Египтом в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации.

Согласно документу, российские специалисты будут принимать участие в мероприятиях по обеспечению авиационной безопасности в аэропортах Египта, из которых самолеты будут отправляться в Россию.

Срок возобновления полетов не назван. Он будет зависеть от выполнения египетской стороной замечаний по мерам авиационной безопасности, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», информированный источник в Каире, близкий к инспекционным проверкам в египетских аэропортах, в январе заявил, что авиасообщение между Россией и Египтом планируют возобновить не раньше марта.

В декабре 2016 года Египет подготовил к подписанию соглашение с РФ по авиабезопасности.

В МИД Египта в марте заявили, что приняли почти все рекомендации России по повышению уровня безопасности в аэропортах и на международных авиарейсах. Авиасообщение между Россией и Египтом планируовали возобновить не ранее начала 2017 года.

Российский самолет потерпел крушение 31 октября в Египте. Все 224 человека, находившиеся на борту, погибли. Путин поручил создать государственную комиссию в связи с катастрофой самолета. ФСБ РФ признала терактом крушение российского авиалайнера над Синайским полуостровом в Египте. Путин заявил, что террористы, устроившие взрыв на борту самолета с российскими туристами, будут найдены.

Глава ФСБ порекомендовал приостановить полеты в Египет до выяснения причин крушения самолета «Когалымавиа». Президент России 6 ноября поддержал предложение.

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