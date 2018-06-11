Кабмин предложил упростить процедуру замены тюремного срока на принудительные работы

Соответствующий законопроект внесли в Госдуму.

Правительство предложило установить более короткие сроки уже отбытого наказания в виде лишения свободы для замены его на принудительные работы.

Сейчас уголовный кодекс определяет, что неотбытая часть наказания может быть заменена более мягким видом наказания после фактического отбывания осужденным части срока лишения свободы.

В законопроекте предполагается, что принудительные работы могут быть назначены вместо лишения свободы при преступлениях небольшой или средней тяжести после отбывания не менее 1/4 части срока.

При тяжких преступлениях законопроектом предлагается замена лишения свободы принудительными работами после отбывания не менее 1/3 срока наказания, в то время как для замены лишения свободы на более мягкие наказания сейчас предусмотрено необходимость отбытия не менее половины срока наказания.

При особо тяжких преступлениях сейчас лишение свободы меняется на более мягкие наказания после отбытия не менее 2/3 срока наказания.

Для замены лишения свободы принудительными работами законопроект предлагает установить срок — не менее половины срока лишения свободы. Таким образом, заключенный получит возможность перейти на другой, более мягкий вид наказания быстрее, чем это предусмотрено сейчас.

Правительство предлагает ввести законопроект в действие с 1 января 2019 года. Это связано с необходимостью увеличения количества исправительных центров, сообщает «Интерфакс».

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