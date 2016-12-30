Кабмин РФ утвердил паспорт приоритетного проекта «Чистая страна»

Правительство РФ в декабре утвердило паспорт приоритетного проекта «Чистая страна» и включило его в список основных направлений стратегического развития на период до 2018 года и на перспективу до 2025 года.

«Ключевая цель проекта — уменьшить экологический ущерб, связанный с захоронением твердых бытовых отходов, снизить экологические риски, связанные с объектами накопленного вреда окружающей среде, а также создать интерактивную информационную систему, которая обеспечит выявление и ликвидацию несанкционированных свалок мусора на основании сообщений граждан и общественных организаций», — говорится в сообщении правительства.

Реализация проекта предусматривает строительство пяти экологически безопасных мусоросжигающих заводов: четырех в Московской области и одного в Татарстане, а также восстановление и рекультивацию полигонов, долгое время подвергавшихся воздействию накопленного экологического ущерба.

Планируется, что в результате реализации проекта объем выбросов парниковых газов сократится примерно на 840 тыс. т СО2-эквивалента в год, будут восстановлены и рекультивированы около 1,5 тыс. га земель, что улучшит экологические условия проживания для 4,3 млн человек к 2025 году, сообщается на сайте Правительства РФ.

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