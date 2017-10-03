Кабмин увеличил уставный капитал РЖД для инвестпроектов

В частности, 3,74 млрд рублей направят на реконструкцию участка имени М. Горького — Котельниково — Тихорецкая — Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла.

Еще 9,14 млрд рублей — на строительство дополнительных остановок Московской железной дороги и Московского центрального кольца. Всего уставной капитал ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) увеличили на 13,15 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

На данный момент уставный капитал компании составляет 2,16 трлн рублей. Направляемые средства предусмотрены федеральным бюджетом РФ на 2017 год, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», главный архитектор Краснодарского края Юрий Рысин 15 июня 2015 года рассказал о том, что железную дорогу вынести за пределы краевой столицы можно будет не ранее, чем через десять лет. Правительство РФ 26 ноября 2015 года одобрило инвестиционную программу, в рамках которой РЖД выделит средства на строительство железной дороги в обход Краснодара.

На совещании, которое в июле 2016 года провел губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, обсудили создание государственно-частного партнерства для решения вопроса со строительством дороги. Министр транспорта РФ Максим Соколов 15 сентября 2016 года на заседании президиума Госсовета заявил, что финансирование транспортного обхода Краснодара было сокращено на 29 млрд рублей. В апреле 2017 года на финансирование обхода Краснодарского железнодорожного узла выделили дополнительно 8,83 млрд рублей.

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