Кабмин ввел обязательную сертификацию отопительных приборов

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Введены обязательная сертификация радиаторов отопления и отопительных конвекторов и декларирование соответствия теплоизоляционных материалов, строительных растворов и смесей. Для выполнения производителями обязательных требований к такой продукции и обеспечения аккредитации соответствующих органов предусматривается необходимый переходный период», — говорится в документе, опубликованном на сайте Правительства РФ.

В сообщении сказано, что на российском рынке значительная доля реализуемых импортных теплоизоляционных материалов, строительных смесей и растворов, радиаторов отопления и отопительных конвекторов не соответствуют обязательным требованиям безопасности, что может нанести ущерб здоровью людей.

В пояснении отмечается, что иностранные производители такой продукции получают необоснованные конкурентные преимущества перед российскими за счет снижения себестоимости производства в ущерб показателям качества и безопасности, сообщает ТАСС.

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