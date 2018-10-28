Каборе и Синицын получили памятные часы за 100 матчей в составе «Краснодара»

Памятные часы футболистам 27 октября вручил президент клуба Сергей Галицкий.

На тренировочной базе «Четук» перед началом тренировки основатель и президент ФК «Краснодар» Сергей Галицкий вручил полузащитнику клуба Шарлю Каборе и голкиперу Андрею Синицыну памятные часы, символизирующие 100 официальных матчей в составе «черно-зеленых».

Каборе и Синицын стали 15-м и 16-м футболистами, которые достигли отметки в 100 игр в рядах «быков», сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

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