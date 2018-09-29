Качество ремонта и строительства школ обсудили в Адыгее

Вопросы готовности образовательных организаций к новому учебному году стали одной из тем заседания кабинета министров, которое провел глава республики Мурат Кумпилов.

Как доложила заместитель министра образования и науки Адыгеи Надежда Кабанова, по итогам обследования межведомственными комиссиями все образовательные организации были приняты, везде 1 сентября успешно начался учебный процесс.

Значимым событием этого учебного года стало открытие современной школы в ауле Новая Адыгея на 990 мест. Готова вся документация для возведения школы в Майкопе. В рамках новой федеральной программы Адыгея планирует построить 11 школ в сельской местности. Эти меры будут содействовать ликвидации обучения школьников в две смены.

Всего в республике действует 149 школ, которые 1 сентября приняли более 52,2 тыс. школьников, в том числе более 6 тыс. первоклассников. Ко Дню знаний они получили наборы канцелярских принадлежностей. Как подчеркнул Мурат Кумпилов, акция «Подарок первокласснику» будет продолжена и в последующие годы.

Также главой региона обозначена жесткая позиция по недопущению сбора у родителей средств на ремонт, приобретение рабочих тетрадей, методической литературы, образовательные услуги, которые необходимо предоставлять учащимся за счет бюджетных средств.

В целом на подготовку организаций системы образования к началу нового учебного года было выделено более 230 млн рублей, что на 85% больше, чем в 2017 году. Напомним, по решению главы Адыгеи в 2018 году дополнительно на подготовку образовательных организаций из республиканского бюджета муниципалитетам было выделено 21,3 млн рублей.

Средства направлены на ремонт, создание доступной среды, обеспечение комплексной безопасности, приобретение школьных автобусов, мебели, учебников, оснащение медицинских кабинетов. Все дети обеспечены бесплатными учебниками, для обновления библиотечного фонда из республиканского бюджета выделено более 36,4 млн рублей. Проведены работы, связанные с переоборудованием санузлов, котельных. На особом контроле обеспечение антитеррористических мер безопасности, охраны образовательных объектов.

Продолжится работа по формированию здорового образа жизни, совершенствованию инфраструктуры школьного питания. В этом году отремонтировано 113 пищеблоков, горячим питанием планируется охватить 76% школьников. Организован подвоз более 3 тыс. детей к 71 школе на 70 автобусах, которые соответствуют требованиям ГОСТ. В этом году заменено пять автобусов за счет федеральной субсидии, два — за счет муниципальных средств. Для постепенной их замены на новый транспорт в Минобрнауки РФ направлена заявка на поставку 31 школьного автобуса.

Благодаря участию в федеральных программах, за четыре года в 40 сельских школах отремонтированы спортзалы, приобретено спортивное оборудование, выполнены мероприятия по доступной среде.

На контроле Мурата Кумпилова еще один значимый вопрос — своевременная и качественная реконструкция детских садов. Благодаря выделенным из резервного фонда президента РФ средствам, завершен капремонт в майкопском детском саду № 10 «Звоночек». Практически заново построен детский сад № 33 «Золотая рыбка» на хуторе Северо-Восточные сады.

В 2018-2019 годах будут построены еще четыре детских сада по 240 мест. На эти цели направят 600 млн рублей из бюджетов всех уровней. Новые детсады появятся в поселках Яблоновском и Удобном, станицах Ханской и Дондуковской. Кроме того, в 2019 году планируется пристроить четыре здания по 120 мест к действующим детсадам. Все эти меры позволят покрыть возрастающие потребности в новых ясельных местах, повысить качество дошкольного образования.

В целом запланирована большая работа по выполнению поручений главы республики, которые были озвучены на августовском совещании педагогов. Она включает в себя меры по формированию безопасной цифровой образовательной среды, укреплению материально-технической базы учреждений профобразования, детского технопарка «Кваноториум», а также реконструкции спортзалов, газификации сельских школ.

Для выполнения обозначенных задач в полном объеме Мурат Кумпилов поручил министерству разработать дорожную карту по совершенствованию системы образования Адыгеи.

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