«Качество российских войск снизилось»

Министерство обороны Великобритании сообщило в ежедневной сводке, опубликованной в Twitter в воскресенье, 14 мая, что с момента вторжения на территорию Украины численность российской армии в Украине практически не изменилась, но ее качество значительно уменьшилась.

В сообщении говорится, что группировка российских войск на Украине в настоящее время насчитывает более 200 000 военнослужащих. Они объединены примерно в 70 полков и бригад пяти групп армий. Но в феврале прошлого года российская армия состояла из профессиональных солдат, в основном оснащенных современной техникой и регулярно обучаемых для подготовки к сложным совместным операциям.

Сейчас войска России в основном состоят из плохо обученных мобилизованных резервистов, которые экипированы со все более устаревшим оборудованием, а многие подразделения имеют недостаточную мощность и обычно выполняют только самые основные операции с пехотой.

Таким образом, по мнению британских военных, Россия вряд ли создаст большой, боеспособный, мобильный резерв для реагирования к оперативным задачам вдоль 1200-километровой линии фронта.