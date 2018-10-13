Кадеты из Краснодара получили Гран-при армейского конкурса короткометражных фильмов

Награждение по итогам III Всеармейского кинофестиваля любительских фильмов и видеоработ «Кадетский взгляд» состоялось 12 октября в Краснодаре.

В кинофестивале приняли участие более 200 конкурсантов из 29 довузовских образовательных организаций. В программе были представлены 58 видеоработ в двух номинациях «Документальный фильм» и «Игровой короткометражный фильм».

Председателем жюри выступил народный артист России Алексей Гуськов. Также в состав жюри вошли известные актеры театра и кино, звезды эстрады, спортсмены, представители Министерства обороны РФ.

Краснодарское президентское кадетское училище получило Гран-при за фильм «Русский сокол» в номинации «Документальный фильм». Вице-губернатор Кубани Алексей Копайгородский поздравил воспитанников училища с наградой, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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