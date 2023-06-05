Кадыров готов и ждет приказа Путина

Чеченский глава Рамзан Кадыров обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением направить чеченские подразделения в Белгородскую область. Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале.

“Необходимы специальные знания и подготовка, чтобы уничтожить группу бандитов на территории России без последствий для мирного населения и инфраструктуры. Здесь нужен не только военный опыт, но и опыт борьбы с терроризмом. Такую подготовку имеют чеченские боевики, имеющие опыт зачистки республики от бандитов-подпольщиков», — сказал глава Чечни.

По его словам, общая численность чеченских боевиков в батальонах и полках войск и воинских формирований составляет 70 более тысячи человек.

«Все подразделения прошли подготовку в Российском университете спецназа. Оснащены по последнему слову техники, обучены, без проблем вооружены и готовы выполнить любой приказ Верховного Главнокомандующего в целях защиты нашей страны и граждан. Это было бы хорошим решением. Поэтому мы готовы и ждем приказа», — заключил Кадыров.