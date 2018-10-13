Кадыров предложил трудоустроить Кокорина и Мамаева в ФК «Ахмат»

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева арестовали на два месяца по делу о хулиганстве.

Глава Чеченской республики и президент «Ахмата» Рамзан Кадыров заявил о готовности трудоустроить футболистов 13 октября на своей странице во «ВКонтакте».

«Я не ставлю перед собой цель давать правовые оценки их поступку. Этим займутся следствие и суд, если дело дойдет до суда. Я вот о чем подумал. Любое судебное решение преследует цель воспитать человека через наказание. Обычно, выйдя на свободу, человек оказывается в новой изоляции. Я посоветовался с руководством «Ахмата», мы готовы при любом исходе уголовного дела, когда Кокорин и Мамаев окажутся на свободе, если даже это произойдет завтра или через продолжительное время, трудоустроить их в нашей команде», — написал Кадыров.

По словам главы Чечни, главной целью является «помочь молодым людям вернуться в нормальную жизнь», поэтому от Кокорина и Мамаева в команде не будут ждать звездной игры.

Кадыров отметил, что на подготовку одного футболиста уровня сборной России уходит множество времени и сил. По его мнению, эта подготовка должна включать и воспитание, разъясняющее, что слава — это не служит основанием для нарушения закона, а налагает большую ответственность, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», игроки «Краснодара» и «Зенита» Павел Мамаев и Александр Кокорин 8 октября избили в кафе мужчину, который сделал им замечание. Пострадавшим оказался сотрудник Минпромторга Денис Пак. В конфликте пострадал еще один чиновник. После драки в кафе возбудили дело.

Адвокат Пака сообщил, что у его подзащитного диагностировали сотрясение мозга и ушиб левой руки. Позже стало известно, что футболисты причастны к избиению водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

ФК «Краснодар» заявил, что намерен разорвать контракт с Мамаевым после драк в Москве. РФС одобрил решение клубов о расторжении контрактов с футболистами.

По факту еще одной драки в Москве с участием Мамаева и Кокорина возбудили дело, футболистов задержали.

В суде Александр Кокорин извинился перед потерпевшими. Суд 11 октября принял решение об аресте футболиста Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла. Мамаев извинился и заявил о готовности сдать загранпаспорт, его также арестовали на два месяца.

В Москве 12 октября суд арестовал еще одного фигуранта дела о драке с участием Кокорина и Мамаева — Александра Протасовицкого.

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