Как быстро почистить картофель?

Чистка картофеля не является любимым занятием, поэтому существует так много способов избежать этого, например, использовать обезвоженные картофельные хлопья или заранее приготовленное замороженное картофельное пюре. Есть хитрые лайфхаки, которые помогут быстрее почистить картофель, и множество кухонных приспособлений, таких как автоматические электрические картофелечистки – например картофелечистка 300, которые помогут вам справиться с этой задачей.

И на это есть веская причина: чистка картофеля затрудняет работу, замедляя весь процесс приготовления. Это не только отнимает много времени, но и сопряжено со своими собственными опасностями, например, с очень острой овощечисткой, когда рука, держащая картофель, неизбежно мешает, и в итоге вы получаете порез на костяшке пальца. Но есть один простой трюк, который позволит вам минимизировать потери и достичь конечной цели если вы решили не прибегать к помощи электрических картофелечисток это — воткнуть вилку.

Хотите сократить время чистки картофеля и увидеть, как исчезают порезы на костяшках пальцев? Просто вилкой картошку. Чтобы использовать этот хитрый трюк, все, что вам нужно сделать, это вставить вилку в один конец картофеля, что позволит вам легко удерживать картофель ручкой вилки, удерживая картофель на месте, а руку не мешая, пока вы очистите его. Как только вилка вставлена ​​в один конец картофеля, вы можете просто использовать картофелечистку, как обычно, снимая ненужную кожуру с картофеля.

Этот метод не только устраняет необходимость в устойчивых к порезам перчатках, которые могут быть негигиеничными, но также позволяет чистить картофель быстрее и без утомительных движений пальцами, которые замедляют работу. Очистив все стороны, просто выньте вилку, обработайте тот конец, в котором она находилась, и все готово — следующий картофель. Хотя этот метод лучше всего работает с картофелем большего размера, тот же принцип применим и к более мелкому картофелю, но с одним небольшим изменением. Просто уменьшите размер вилки до вилки с металлическими зубцами для закусок, коктейлей или детской вилки, чтобы все зубцы поместились в картофеле, но при этом не стирали его.