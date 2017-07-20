Как должны быть обустроены автокемпинги

Главные плюсы такого отдыха — небольшая плата за размещение и комфортное проживание в палатке.

Для того, чтобы туристы наслаждались природой, а не проводили отпуск в поисках благ цивилизации, в каждом кемпинге должны быть созданы определенные условия. В таких местах отдыха в первую очередь должны работать душевые и туалеты. Их количество зависит от числа мест. Водопровод и канализация тоже обязательны. Кроме того, кемпинг должен быть подключен к электросети.

Для юных путешественников обустраивают хотя бы одну детскую площадку.

Еще одно обязательное условие — в автокемпинге должен работать магазин, в котором можно купить продукты и товары первой необходимости.

Требования к автокемпингам:

Душевые и туалеты

Электричество

Детская площадка

Магазин

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