Как голосовали жители разных районов Кубани

Свой гражданский долг исполнили жители даже самых отдаленных населенных пунктов Кубани. Окончательные итоги краевая избирательная комиссия подведет 11 сентября. Но уже сейчас можно говорить, что выборы состоялись.

Едва открылись двери избирательных участков, потянулись вереницы людей, которые захотели первыми исполнить гражданский долг. В Ейске самыми дисциплинированными стали пенсионеры. С хорошим настроением и паспортами в руках они пришли на свои участки.

— Мы самые первые, мы самые честные. Можно уже заходить, или еще рано?

К обеду явка в муниципалитете достигла около 20%. Проголосовать в городе решил и заместитель губернатора края Николай Долуда. В Ейске он в командировке и приехал с отрывным талоном на руках, чтобы не потерять собственный голос.

«Очень важно, чтобы в состав депутатского корпуса вошли или были избраны именно те люди, которые небезразличны к развитию нашего края, которые действительно будут участвовать в обсуждении и принятии законов, направленных на развитие нашего края, нашей любимой Кубани», — сказал Николай Долуда.

Среди курортов самую высокую активность показал Лазаревский район Сочи. В олимпийской столице зарегистрировано больше 340 тыс. избирателей. Тому, кому по состоянию здоровья было трудно самостоятельно добраться до избирательного участка, помогали волонтеры. А в центре города-курорта оборудовали избирательный участок для инвалидов по зрению и колясочников. Для них установили специальную кабинку для заполнения бюллетеней.

«На этом участке очень удобно. Хороший пандус. Очень вежливые сотрудники. Приятно разговаривать. Указывают, отвечают на все вопросы, которые ты задаешь. Мне очень захотелось приехать на коляске и проголосовать», — отметил житель Сочи Александр Анциферов.

— Этот участок полностью оборудован для людей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь нам наиболее удобно. Поэтому я и мои друзья приходим голосовать именно сюда.

А в Новороссийске на избирательные участки взрослых за руки приводили дети. Таким маленьким сознательным гражданам комиссия вручала оригинальные подарки. Большие, красивые значки, на которых изображены лучшие люди Кубани, которые жили в Новороссийске. Ветераны Великой Отечественной войны, ученые, передовики производства, общественники и другие — те, на которых стоит равняться. На избирательных участках раздали больше 1,5 тыс. сувениров.

В Геленджике исполнил свой гражданский долг и экс-чемпион мира по боксу Дмитрий Пирог. Он отметил, что на выборах особенно важны голоса молодых людей.

«Считаю очень важным, чтобы молодые ребята приходили на выборы и имели свою гражданскую позицию, были активны. И знаете, многие мне говорят: «Дмитрий, от наших голосов же ничего не решается!» Еще как решается», — отметил Дмитрий Пирог.

Голосование — часть воспитания, делятся супруги Шароуховы из Ленинградского района. На каждые выборы они приходят со всеми своими 11 детьми. Такая дружная компания не оставила равнодушными ни наблюдателей, ни даже полицейских.

В Армавире избирательная комиссия пришла в гости к тем избирателям, которые по болезни не смогли самостоятельно добраться до участка. Валентина Василевич — инвалид по зрению, и ей важно поставить галочку непременно лично. Для этого созданы специальные трафареты. Когда голос был отдан, женщина также своей рукой опустила бюллетень в ящик для голосования.

«Независимо от нашего здоровья мы должны проголосовать. Это же наше будущее. У нас есть дети, у нас есть внуки. Они должны жить еще лучше, чем мы, и мы должны чем-то им помочь», — сказала жительница Армавира Валентина Василевич.

В каждый дом с членами избирательных комиссий приходит и наблюдатель. Он следит за тем, чтобы голосование шло строго в рамках закона. По словам участников выездной группы, иногда пожилые люди не могут быстро сориентироваться, понять, где им поставить галочку.

«Конечно, приходится объяснять, повторять несколько раз, несколько раз показывать. Но хочу сказать, что не было ни разу, чтобы у нас был испорчен бюллетень», — пояснила член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 04-30 Людмила Портнягина.

В Крымском районе более 2 тыс. избирателей сделали свой выбор. В этом году жители муниципалитета получали сразу пять бюллетеней для голосования. На участках комиссия отметила высокую явку граждан разного возраста.

«Очень активна воинская часть, которая находится здесь, в поселке Саук-Дере. Но, в принципе, невозможно выделить кого-то особенно, все голосуют равномерно», — сказал председатель участковой избирательной комиссии № 26-48 поселка Саук-Дере Крымского района Михаил Стегно.

Впереди ночь подсчета голосов. Краевой избирательный комитет будет обновлять данные каждые два часа на официальном сайте. Окончательные итоги выборов станут известны 11 сентября.

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