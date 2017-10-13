Как к фестивалю молодежи и студентов в Сочи подготовились спасатели

Об этом рассказал начальник управления по Сочи ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Андрей Попов. Он вышел на связь из удаленной студии «Кубань 24».

Участниками фестиваля станут более 20 тыс. молодых людей, включая иностранные делегации. Для организаторов встречи один из главных вопросов — безопасность. На время мероприятий в Олимпийском парке ограничат движение транспорта. Более 7 тыс. бойцов Росгвардии будут задействованы в охране общественного порядка.

— Андрей Викторович, сколько сотрудников и спецтехники будет задействовано?

— В рамках подготовки к ХIХ Всемирному фестивалю молодежи и студентов главное управление МЧС по Краснодарскому краю переведено в режим повышенной готовности. Привлечена группировка из 573 высококлассных профессиональных пожарных и спасателей с привлечением 127 единиц техники. Непосредственно на объектах проведения будут нести службу 52 человека на семи единицах техники.

— А какую работу спасательная служба уже провела, готовя объекты к фестивалю?

— Заблаговременно до проведения фестиваля все объекты были обследованы мониторинговыми группами на предмет противопожарной безопасности. Все рекомендации выполнены, выявленные недостатки устранены.

— Проводили ли сотрудники МЧС отработку чрезвычайных ситуаций, тренировки на объектах фестиваля?

— Да, конечно, на объектах проведения фестиваля шли тренировки МЧС, проводились совместные учения с подразделениями министерства здравоохранения по пожарам, ДТП. В ледовом дворце «Большой» даже разбирали ситуацию с обрушением трибун.

— Какие особенности приходится учитывать сотрудникам во время работы на таком масштабном событии?

— В первую очередь, это большое количество участников мероприятия, в том числе и иностранцев. Языковой барьер присутствует. Но органы управления и силы, привлеченные к обеспечению безопасности, имеют уже большой опыт работы на подобных международных мероприятиях и полностью готовы к выполнению задач по предназначению.

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