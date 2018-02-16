Как начался второй день РИФ-2018 в Сочи

В Олимпийском парке тысячи бизнесменов, политиков, экономистов и общественников проектируют будущее региона.

Стенд Краснодарского края занимает центральное место на инвестиционной экспозиции. Предложения Кубани — это почти 450 проектов. Об экономической выгоде бизнес-планов говорят не только около стендов регионов, но и на деловых площадках. Элина Касабова в прямом эфире рассказала подробности.

— Несмотря на раннее время, на форуме уже вовсю обсуждают перспективы сотрудничества. Копилка края пополняется новыми инвестсоглашениями. Перспективы дальнейшего сотрудничества Кубани и Италии обсудили на форуме. Глава края Вениамин Кондратьев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Италии в России Паскуале Терраччано. На встрече говорили о том, что объединяет и Кубань и Италию. Это производство вина. Виноделие набирает темпы, отметил глава региона. Совсем недавно в крае был открыт собственный питомник. Теперь на Кубани начнут отказываться от зарубежного посадочного материала. Вина, произведенные в регионе, могут конкурировать с иностранными.

«Мы, наверное, сегодня один из самых сильных регионов в производстве вина. Конечно, мы ищем партнеров на данном этапе. Я думаю, через год-два-три мы заполним нишу. В том числе, сегодняшним небольшим дефицитом, который на рынке существует. Выиграет ли от этого итальянский бизнес, если все-таки не увидит в нас партнеров, или проиграет, покажет время. Я думаю, что здесь итальянская пищевая и почвообрабатывающая техника является предметом сотрудничества», — сказал Вениамин Кондратьев.

«В самые сложные времена ни одна итальянская компания не покинула Россию, диверсификация экономики позволяет постоянно открывать новые стороны сотрудничества. Наша итальянская технология, совмещенная с традициями производства, будет интересна», — считает Паскуале Терраччано.

Сегодня Италия входит в пятерку крупнейших торговых партнеров региона. В 2017 году товарооборот с республикой составил 1 млрд долларов. Обсуждали также подготовку к предстоящему чемпионату мира по футболу. Удивлять гостей будут не только морем, но и специальным футбольным меню. Сейчас край активно готовится к проведению матчей. Уже разработаны туристические маршруты в городах, где будут тренироваться иностранные команды. Это Анапа, Геленджик и Сочи. Подготавливают номерной фонд и следят за ценами в отелях. Они не должны быть искусственно завышены.

«Мы ведем большую работу по соблюдению отелями приемлемого уровня цен. Проводим работу по подготовке в части обязательного наличия англоговорящих администраторов. Мониторим отели, в которых уже бронируют номера иностранные болельщики», — пояснил министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди.

Кубанскую столицу ждет новый терминал аэропорта. Соответствующее соглашение 16 февраля подписал вице-губернатор Анатолий Вороновский с представителем «Базэл Аэро». Строительство нового терминала может занять от двух до четырех лет.

«В 2016-2017 годах пассажиропоток увеличился на 27%. Это веление времени для того, чтобы в Краснодаре был построен новый замечательный аэропорт, который будет соответствовать современным условиям и требованиям», — отметил заместитель губернатора Краснодарского края Анатолий Вороновский.

«Вокруг аэропорта должна возникнуть целая сеть инфраструктуры, которая позволит всю эту конструкцию сделать прибыльной и полезной для пассажиров», — добавил генеральный директор «Базэл Аэро» Леонид Сергеев.

Второй день РИФ будет не менее насыщенный, чем первый. Впереди еще много дискуссионных площадок, на очереди обсуждение новых проектов с потенциальными инвесторами.

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