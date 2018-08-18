Как научиться самозащите?

Наука самозащиты — это способ обеспечить оптимальное чувство безопасности. Есть много тревожных ситуаций, и часто возникает физический конфликт и насилие. Осознание внешних угроз приводит к тому, что курсы самозащиты для женщин становятся все более популярными. Стоит воспользоваться знаниями опытных инструкторов и получить навыки, чтобы встретиться с атакующим без страха.

У женщин определенно меньше физической силы, чем у мужчин, поэтому они более уязвимы к опасным ситуациям. Курсы самообороны ориентированы на то, чтобы информировать женщин о различных сценариях (часто очень динамичных, например, борющихся на улице), и демонстрировать конкретные методы, которые позволяют быстро контролировать парализующий страх и быстро реагировать на нападение, а не провоцировать агрессора на усиление агрессии. Если вы не готовы учиться самообороне, то, как минимум, мы рекомендуем купить телескопическую дубинку.

Обучение самообороне научит вас автоматически и правильно реагировать на угрозу. Именно поэтому важны знания в области психологии самозащиты и интенсивной работы по физическому состоянию. Стоит вспомнить первые основные советы.