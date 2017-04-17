Как не заснуть на работе и стать продуктивней

К сожалению, в нашей стране понимание того, что непродолжительный дневной сон повышает работоспособность, пока что не получило активного распространения, а подобные кресла так и вовсе не встречаются, поэтому в обеденный перерыв единственный выход — подремать на рабочем месте.

Немного ослабив галстук и ремень, сняв обувь и тяжелые украшения, следует откинуться на спинку кресла и закрыть глаза, стараясь расслабиться и на время забыть о работе. Уже через четверть часа к вам вернется бодрость духа. А лучше всего организовать пассивный доход, к чему стремятся большинство из нас.

Вот такие вот небольшие хитрости и несложные в исполнении приемы эффективно помогают бороться с сонливостью на работе и позволяют сохранить работоспособность на протяжении всего дня. Но, конечно же, по возможности нужно стараться лучше высыпаться ночью. Ведь частое недосыпание вызывает не только вялость и усталость, но и приводит к куда более серьезным изменениям в организме, провоцируя нервозность и вызывая целый ряд болезней.

Главное на работе – помнить о своих стремлениях и целях. И тогда желание уснуть покажется сущим пустяком, с которым будет просто справиться.