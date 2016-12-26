Как определить свежесть продуктов питания?

Каждый из нас любит запах вкусной яичницы по утрам. Как правило, мы любим кушать яйца, здоровые, вкусные и относительно недорогие. К сожалению, не всегда мы можем сделать правильный выбор в магазине.

Лучше всего было бы покупать яйца, обозначенные символом «О», то есть с экологической селекции, к сожалению, они стоят дороже, и они довольно труднодоступные. В наших корзинах высаживаются чаще всего яйца с надписью «3». Опустим пока что аспект защиты животных, но стоит узнать, что яйца, которые мы собираемся съесть, подходят к употреблению. В первую очередь, продукты стоит приобретать только в проверенных маркетах, сообщает grocery outlet coupons.

Когда трясем яйцом прямо в ухо и не слышим ничего, это означает, что яйца свежие. А когда мы услышим слабые, тупые звуки, мы можем догадаться, что яйцо уже старое.

Пожалуй, самый известный тест на свежее яйцо: положить яйцо в воду и наблюдайте, если оно плавает по поверхности, то это означает, что оно старое.

Разбитое свежее яйцо характеризуется упругим плотным белком, который толстым слоем покрывает желток. Надежным показателем свежести яйца является, конечно, его запах. Иногда также мы обращаем внимание на окраску желтка, однако следует помнить, что в настоящее время его цвет может изменяться в зависимости от используемых добавок.