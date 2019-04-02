Как ПБК «Локомотив-Кубань» сыграл с «Химки»

Встреча состоялась 1 апреля в 20:00 на краснодарском паркете «Баскет-холла».

Домашний дебют для нового наставника «железнодорожников» — это своеобразный экзамен. Сможет ли он показать с командой тот результат, который ждут от него болельщики, и как они его примут?

— Новый тренер просто хорош, ротация в команде, видно, двигают мяч и играют значительно лучше.

— Слушайте, я за ним наблюдаю — он очень классный. Дает интересные комбинации, показывает всем как нужно, говорит, делайте вот так. С ним игра стала намного лучше, интереснее, игроки его слушаются, все будет хорошо.

И в первой четверти действительно все было неплохо. Хозяева практически всегда впереди. К перерыву их преимущество составляет три очка. Хороший результат, учитывая потерю одного из лучших игроков.

«Из-за травмы Хвостова в начале матча, нам пришлось перекраивать тактику по ходу игры. На его позицию мы поставили Джерома, он вообще сегодня играл за двоих», — рассказал главный тренер ПБК «Локомотив-Кубань» Боб Доневалд.

Джером Рэндл — еще один дебютант. Для него матч — тоже дебютный на краснодарской арене «Баскет-холл». И выглядит новичок неплохо. Как и вся команда в первой половине встречи. Лидерство она уступает, но далеко гостям уйти не удается. После двадцати минут «Химки» набирают на одно очко больше, чем «Локомотив».

«Всегда «Локомотив» хорош первую и вторую четверть, они своей энергии бегут. Суть в том, чтобы первую четверть отстоять наравне, а потом концовку доиграть, так практически и получилось», — отметил главный тренер ПБК «Химки» Римас Куртинайтис.

Действительно, после равного старта наступил краснодарский спад. Вторую часть матча «Химки» начали очень ударно. К середине третьей четверти их преимущество достигло девяти очков. «Локомотив» так просто сдаваться не собирается. К концу десятиминутки хозяева приближаются к гостям на расстояние одного броска. А за две с половиной минуты до финальной сирены и вовсе сравниваются с соперником. Счет 76:76, казалось, обещает яркую концовку. Вот только «железноджорожники» проводят ее не так ударно, как хотелось бы новому главному тренеру.

Встреча окончилась со счетом 83:87.

Первый домашний матч Боб Доневалд проиграл. Его команда в турнирной таблице осталась четвертой. «Химки» сохранили третью строчку.

Фоторепортаж с матча ПБК «Локомотив-Кубань» с БК «Химки» смотрите здесь.