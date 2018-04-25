Как перевозить опасные грузы?

Опасный груз может представлять опасность для здоровья, жизни и безопасности людей, животных и окружающей среды.

Транспортные компании, предлагающие услуги грузового транспорта, должны отвечать ряду конкретных требований.

Каждый новый продукт должен быть классифицирован перед транспортировкой. Опасный материал классифицируется в один из 13 классов опасности и получает специальный четырехзначный номер ООН. Это число соответствует опасному свойству продукта. Сила угрозы дополнительно характеризуется различными подклассами. После отбора продукта в соответствующую группу и предоставления ему номера выбираются соответствующие транспортные средства и соответствующая упаковка товаров. Упаковка выбирается в соответствии со степенью риска, создаваемой нагрузкой. Опасные грузы перевозятся специально обученным персоналом. Услуги грузчиков можно найти на outsourcing-kadrov.ru/gruzchiki.

Материалы, представляющие высокий риск, включены в первую группу упаковок, материалы, представляющие среднюю угрозу для 2-й группы, и материалы, представляющие небольшую угрозу для третьей группы упаковки.

Выбор метода перевозки опасных грузов принадлежит отправителю груза. Кроме того, перевозчик, которому было предписано транспортировать, должен проверить выбор транспортных средств и заменить транспортное средство, соответствующее требованиям в соответствии с номером ООН, присвоенным нагрузке. В автомобильном транспорте опасные материалы могут перевозиться тремя способами. Первый — транспортировка посылки по частям.

Каждый предмет должен быть отмечен предупреждающей табличкой и номером ООН, а в случае взрывчатых веществ — этикеткой с названием материала, содержащегося в упаковке. Если продукт представляет несколько различных опасностей, токсичность, каустические свойства и воспламеняемость помещаются на отдельные этикетки.

Транспортные средства, перевозящие взрывчатые вещества класса 1, также требуют специальной конструкции и оборудования. Они рассматриваются и допущены к перевозке с сертификатом технического надзора за транспортом. Второй вид транспорта — свободный транспорт без упаковки (для тех, кто создает небольшую угрозу для твердых товаров). Это происходит с использованием коробчатых транспортных средств или контейнеров. Третий способ — транспортировать в цистернах со специальным оборудованием и иметь свидетельство о допуске к перевозке. Каждый танкер имеет так называемый код цистерны, то есть требования, которые он должен выполнить для перевозки конкретного груза, например тип транспортного средства, уровень заполнения бака, соответствующую маркировку.