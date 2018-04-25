Как перевозить опасные грузы?

0
4

Опасный груз может представлять опасность для здоровья, жизни и безопасности людей, животных и окружающей среды.
Транспортные компании, предлагающие услуги грузового транспорта, должны отвечать ряду конкретных требований.

Каждый новый продукт должен быть классифицирован перед транспортировкой. Опасный материал классифицируется в один из 13 классов опасности и получает специальный четырехзначный номер ООН. Это число соответствует опасному свойству продукта. Сила угрозы дополнительно характеризуется различными подклассами. После отбора продукта в соответствующую группу и предоставления ему номера выбираются соответствующие транспортные средства и соответствующая упаковка товаров. Упаковка выбирается в соответствии со степенью риска, создаваемой нагрузкой. Опасные грузы перевозятся специально обученным персоналом. Услуги грузчиков можно найти на outsourcing-kadrov.ru/gruzchiki.

Материалы, представляющие высокий риск, включены в первую группу упаковок, материалы, представляющие среднюю угрозу для 2-й группы, и материалы, представляющие небольшую угрозу для третьей группы упаковки.

Выбор метода перевозки опасных грузов принадлежит отправителю груза. Кроме того, перевозчик, которому было предписано транспортировать, должен проверить выбор транспортных средств и заменить транспортное средство, соответствующее требованиям в соответствии с номером ООН, присвоенным нагрузке. В автомобильном транспорте опасные материалы могут перевозиться тремя способами. Первый — транспортировка посылки по частям.

Каждый предмет должен быть отмечен предупреждающей табличкой и номером ООН, а в случае взрывчатых веществ — этикеткой с названием материала, содержащегося в упаковке. Если продукт представляет несколько различных опасностей, токсичность, каустические свойства и воспламеняемость помещаются на отдельные этикетки.

Транспортные средства, перевозящие взрывчатые вещества класса 1, также требуют специальной конструкции и оборудования. Они рассматриваются и допущены к перевозке с сертификатом технического надзора за транспортом. Второй вид транспорта — свободный транспорт без упаковки (для тех, кто создает небольшую угрозу для твердых товаров). Это происходит с использованием коробчатых транспортных средств или контейнеров. Третий способ — транспортировать в цистернах со специальным оборудованием и иметь свидетельство о допуске к перевозке. Каждый танкер имеет так называемый код цистерны, то есть требования, которые он должен выполнить для перевозки конкретного груза, например тип транспортного средства, уровень заполнения бака, соответствующую маркировку.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА