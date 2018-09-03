Как правильно выбрать барные стулья

Удобная мебель для дома, которую многие оценили по достоинству – барные стойки. Но высокие стойки обязательно сопровождают барные стулья. Чтобы на них было комфортно сидеть, нужно знать о правильном выборе подобной мебели.

Сначала следует определиться с вышиной барной стойки. В общем, разница между сиденьем и столешницей насчитывает около 30 сантиметров. При выборе мебели надо учитывать и человеческий рост. Желательно ориентироваться на свои ощущения при покупке барных стульев. Идеальный вариант – стулья, у которых высота регулируется.

В состав барного стула входит сиденье, упоры для ног и ножки. У некоторых моделей имеются подлокотники и спинка. Их можно отрегулировать по высоте и даже сложить. К примеру, барные стулья chintaly imports представлены в широком ассортименте, и сразу понятно, какой бывает подобная мебель.

Если стойка заменила на кухне обеденный стол или служит местом для работы, то подойдет комфортная модель со спинкой и подлокотниками. Высокая табуретка хороша тем, что ее можно задвинуть под стол или поместить стулья по необходимости друг на друга. А самым надежным и удобным приобретением будут стулья с четырьмя ножками. Для маленького помещения часто покупают легкую складную мебель. Ее удобно использовать для приема гостей.