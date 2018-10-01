Как прошел 10-й тур Олимп — ПФЛ

01 октября в 15:11

До десятого тура краснодарский «Урожай» ни разу не уступил. Семь побед, одна ничья. Идентичные показатели были у «Чайки» из Ростовской области.

И вот лидеры группы «Юг» сошлись в очной битве. Однако после нее все осталось на своих местах. Голов в этой встрече зрители не увидели — 0:0.

«Эти команды могут играть лучше, в более качественный футбол. Но когда играют лидеры, это нормальная ситуация, когда напряжение вызывает нервозность у футболистов, они ошибаются иногда в простых ситуациях. И качество немножко потерялось», — считает главный тренер ФК «Урожай» Евгений Калешин.

«Урожай» и «Чайка» по-прежнему лидируют в южной зоне Олимп — ПФЛ, у них по 23 очка, 21 — у третьей команды, это «Дружба». До девятого тура отставание было больше. Но благодаря домашней победе над «Краснодаром-3» майкопчане разрыв сократили. В матче был забит один гол. «Черно-зеленые» пропустили его на 64-й минуте.

Не смог обыграть своего соперника и «Черноморец». Он в Ростове-на-Дону встречался со СКА и увез ничью. Новороссийцы дважды вели в счете. В середине первого тайма отличился Манвел Агаронян. На 51-й минуте хозева забили ответный гол, но на 52-й гости снова вышли вперед благодаря Илье Стефановичу. Удержать преимущество моряки не смогли. В добавленное время ростовчанин Михаил Борисов принес своей команде одно очко. И, можно сказать, забрал у чужого коллектива два.

Единственным кубанским клубом, который в минувшем туре ПФЛ победил, стал «Биолог-Новокубанск». На своем поле, в поселке Прогресс, он принимал «Волгарь». Все голы в этом матче были забиты во втором тайме. За хозяев отличились Максим Малыш и Юрий Дмитриенко. Астраханцы ответили лишь раз, 2:1. «Биолог» в турнирной таблице седьмой. На строчку выше — «Черноморец». О том, где находится «Урожай», уже сказано. Ну и «Краснодар-3» пока на последнем, 15-м месте.

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