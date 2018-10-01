Как прошел 14-й тур Олимп — ФНЛ

01 октября в 15:14

Вторая команда «быков» матч 14-го тура Олимп — ФНЛ — проведет 1 октября. В 17:00 на стадионе Академии «Краснодара» начнется игра против «Химок».

Тем временем «Сочи» в гостях разгромил «Чертаново». В середине первого тайма «леопарды» забили первый гол — отличился лучший бомбардир турнира, Максим Барсов. Во второй половине встречи он на свой счет записал еще один мяч. Всего южане огорчили соперника шесть раз. Хозяева ответить смогли только дважды.

«Только стоило нам где-то сбавить давление, дать им чуть-чуть пространство, они тут же наказывают. Но ребята все же выдержали. Победа заслуженная», — сказал главный тренер ФК «Сочи» Александр Точилин.

Дважды в минувшем туре пропустил на своем поле и «Армавир», от «Ротора». В ответ «лисы» также отличились два раза. Вернее, гости сами себе забили оба гола. В первом случае голкипер Мирослав Лобанцев крайне неудачно выбил мяч и попал в Игоря Падерина. Во втором взятии ворот все обошлось вообще без участия хозяев. На 90-й минуте футболист волгоградской команды Азат Байрыев после розыгрыша углового попытался разрядить ситуацию. Но на пути оказался одноклубник Роман Бугаев.

Счет 2:2. Беспроигрышная серия армавирцев продолжается. Уже пять матчей подряд коллектив никому не уступает.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник